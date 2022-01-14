Тимошенко предупредила украинцев о росте цен на все товары

Народный депутат Рады и лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предупредила, что инфляция в Незалежной приведёт к подорожанию всех товаров уже через несколько месяцев. Об этом она написала в "Фейсбуке".

Политик привела данные Госстата о росте цен на промышленную продукцию по итогам 2021 года на 62,2%, он стал самым большим за последние 25 лет.

"Но главная опасность в другом. Фактически это реальный показатель инфляции. Инфляции, которая уже через несколько месяцев приведёт к подорожанию всего", — предупредила парламентарий.

По словам Тимошенко, рост промышленных цен отразится на стоимости каждого товара и кошельке каждого человека. В то же время Правительство Украины, заметила она, в очередной раз демонстрирует полную растерянность и непонимание процессов. Депутат планирует настаивать на вынесении парламентом на рассмотрение инициатив от её партии, которые помогут сдержать цены, поддержат производителей, а также снизят тарифы для населения и промышленности.