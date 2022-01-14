НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Сейчас он находится в Сингапуре на турнире промоушена One FC.

14 января, 13:33

Хабиб Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом, сообщает Asian MMA.

Сам боец сейчас находится в Сингапуре на турнире промоушена One FC, где должен выступать его подопечный Сайгид Изагахмаев.

"Хороший боец, но не великий": Зачем Макгрегор опять задирает Хабиба Нурмагомедова и кто уже бросил ему новый вызов

"Хороший боец, но не великий": Зачем Макгрегор опять задирает Хабиба Нурмагомедова и кто уже бросил ему новый вызов

Ранее Лайф сообщал, что из-за коронавируса с 15 января будет приостановлен розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1