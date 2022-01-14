Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом
Сейчас он находится в Сингапуре на турнире промоушена One FC.
Хабиб Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом, сообщает Asian MMA.
Сам боец сейчас находится в Сингапуре на турнире промоушена One FC, где должен выступать его подопечный Сайгид Изагахмаев.
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