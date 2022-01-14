Джонсон извинился перед Елизаветой II за ковид-вечеринки накануне похорон принца Филиппа
Гулянки в разгар пандемии проходили в апреле прошлого года в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. При этом утверждается, что самого политика на мероприятиях не было.
Борис Джонсон © ТАСС / РА / House of Commons
Британский премьер-министр Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за вечеринки, которые прошли в его резиденции на Даунинг-стрит в апреле прошлого года накануне похорон принца Филиппа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства, пишет Би-би-си.
"Вызывает глубокое сожаление тот факт, что подобное произошло в то время, когда вся страна оплакивала [принца Филиппа]", — сказал представитель Джонсона, отметив, что самого премьера не было ни на одной из этих вечеринок.
Вечеринки с распитием спиртных напитков, о которых впервые сообщила газета The Telegraph, прошли в ночь перед похоронами принца Филиппа 16 апреля 2021 года. Причём в то же время в стране действовали жёсткие антикоронавирусные правила, согласно которым, в частности, запрещалось собираться компаниями внутри помещений. На следующий день Елизавета II прощалась со своим мужем, который умер в возрасте 99 лет.
Ранее Лайф писал о том, что рейтинг Джонсона обрушился после новости о скандальной вечеринке в разгар пандемии. Согласно опросу, лишь 24% британцев относятся к премьеру положительно, когда 66% — отрицательно. При этом недовольство политиком усиливается в том числе среди сторонников правящей партии.
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