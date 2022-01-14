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Ирландская певица Шинейд О'Коннор попыталась покончить с собой после самоубийства сына

По словам исполнительницы, больница должна ей помочь на какое-то время, однако от своих мыслей "найти" ребёнка она не отказывается.

14 января, 13:48
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226873672138799&set=pb.100044485024365.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sinéad O&#x27;Connor</a></p>

Фото © Facebook / Sinéad O'Connor

Ирландская певица Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после самоубийства 17-летнего сына Шейна. О своей госпитализации исполнительница сообщила в "Твиттере".

"Я с полицейскими сейчас, еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребёнка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна", — написала О'Коннор.

По словам певицы, она не видит смысла жить без сына и разрушает всё, к чему прикасается. Она призналась, что считает себя виновной в случившемся, несмотря на то что все вокруг думают о том, что исполнительница "хорошая, потому что она умеет петь". Сообщая о госпитализации, Шинейд заметила, что не должна была высказываться так, однако не верит, что ей станет лучше.

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8 января, говоря о самоубийстве сына, Шинейд обвинила в случившемся Ирландию, социальную службу защиты детей (Tusla) и систему здравоохранения. Она также обратилась к подросткам и заявила, что суицид не принесёт им покоя.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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