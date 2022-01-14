Ирландская певица Шинейд О'Коннор попыталась покончить с собой после самоубийства сына

"Я с полицейскими сейчас, еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребёнка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна", — написала О'Коннор.

По словам певицы, она не видит смысла жить без сына и разрушает всё, к чему прикасается. Она призналась, что считает себя виновной в случившемся, несмотря на то что все вокруг думают о том, что исполнительница "хорошая, потому что она умеет петь". Сообщая о госпитализации, Шинейд заметила, что не должна была высказываться так, однако не верит, что ей станет лучше.