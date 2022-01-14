Ирландская певица Шинейд О'Коннор попыталась покончить с собой после самоубийства сына
По словам исполнительницы, больница должна ей помочь на какое-то время, однако от своих мыслей "найти" ребёнка она не отказывается.
Фото © Facebook / Sinéad O'Connor
Ирландская певица Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после самоубийства 17-летнего сына Шейна. О своей госпитализации исполнительница сообщила в "Твиттере".
"Я с полицейскими сейчас, еду в больницу. Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребёнка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна", — написала О'Коннор.
По словам певицы, она не видит смысла жить без сына и разрушает всё, к чему прикасается. Она призналась, что считает себя виновной в случившемся, несмотря на то что все вокруг думают о том, что исполнительница "хорошая, потому что она умеет петь". Сообщая о госпитализации, Шинейд заметила, что не должна была высказываться так, однако не верит, что ей станет лучше.
8 января, говоря о самоубийстве сына, Шинейд обвинила в случившемся Ирландию, социальную службу защиты детей (Tusla) и систему здравоохранения. Она также обратилась к подросткам и заявила, что суицид не принесёт им покоя.
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