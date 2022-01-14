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Врачи определили причину смерти телеведущего Михаила Зеленского

46-летний журналист будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Тело отправят в Россию из Доминиканы 18 января.

14 января, 13:58
<p>Михаил Зеленский © Кадр видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/c/Russia1/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Россия-1"</a></p>

Михаил Зеленский © Кадр видео YouTube / "Россия-1"

Телеведущий Михаил Зеленский скончался в результате сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. С таким заключением выступили доминиканские врачи, сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.

"Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Телеведущего Михаила Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище

Телеведущего Михаила Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище

Ранее Алина Иванова сообщала, что предварительной причиной смерти телеведущего стала остановка сердца. Журналист Михаил Зеленский умер 11 января во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет. Многочисленные друзья выразили соболезнования его родным и близким. Также коллеги журналиста назвали его смерть страшной потерей для телевидения. Ведущий запомнится им как настоящий профессионал, который всегда в работе выкладывался на 100%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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