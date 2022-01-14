Врачи определили причину смерти телеведущего Михаила Зеленского
46-летний журналист будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Тело отправят в Россию из Доминиканы 18 января.
Михаил Зеленский © Кадр видео YouTube / "Россия-1"
Телеведущий Михаил Зеленский скончался в результате сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. С таким заключением выступили доминиканские врачи, сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
"Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Алина Иванова сообщала, что предварительной причиной смерти телеведущего стала остановка сердца. Журналист Михаил Зеленский умер 11 января во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет. Многочисленные друзья выразили соболезнования его родным и близким. Также коллеги журналиста назвали его смерть страшной потерей для телевидения. Ведущий запомнится им как настоящий профессионал, который всегда в работе выкладывался на 100%.
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