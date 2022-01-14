Чукотка и Белгородская область стали лидерами по уровню коллективного иммунитета к ковиду
Как сообщала 12 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова, коллективный иммунитет к инфекции в целом по России достиг 63,2%.
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На Чукотке и в Белгородской области наблюдается наивысший уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на сессии Гайдаровского форума.
"Лидеры у нас — это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область — там уже за 90%", — отметил заместитель главы Минздрава.
Напомним, 12 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 63,2%, при этом в четырёх регионах он превышает 80%.
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