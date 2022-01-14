Чукотка и Белгородская область стали лидерами по уровню коллективного иммунитета к ковиду

На Чукотке и в Белгородской области наблюдается наивысший уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на сессии Гайдаровского форума.

"Лидеры у нас — это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область — там уже за 90%", — отметил заместитель главы Минздрава.