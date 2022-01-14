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Чукотка и Белгородская область стали лидерами по уровню коллективного иммунитета к ковиду

Как сообщала 12 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова, коллективный иммунитет к инфекции в целом по России достиг 63,2%.

14 января, 14:15

© Pixabay

На Чукотке и в Белгородской области наблюдается наивысший уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев на сессии Гайдаровского форума.

"Лидеры у нас — это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область — там уже за 90%", — отметил заместитель главы Минздрава.

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Напомним, 12 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 63,2%, при этом в четырёх регионах он превышает 80%.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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