Силуанов сообщил о прохождении пика инфляции в России

В России на сегодняшний день пройден пик инфляции. Об этом в рамках Гайдаровского форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"На наш взгляд, мы прошли этот пик инфляции и должны были пройти", — цитирует его РБК.

Министр заметил, что начиная с 2022 года власти привели бюджетную политику в соответствие с нормальным уровнем и дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику нет.

Согласно окончательным данным Росстата, уточнил Силуанов, инфляция в России в 2021 году составила 8,39%. Проблемы с ростом цен страна сможет решить к концу 2022-го, заверил он.