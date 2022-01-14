Силуанов сообщил о прохождении пика инфляции в России
По словам министра, проблемы с ростом цен страна сможет решить уже к концу 2022 года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В России на сегодняшний день пройден пик инфляции. Об этом в рамках Гайдаровского форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"На наш взгляд, мы прошли этот пик инфляции и должны были пройти", — цитирует его РБК.
Министр заметил, что начиная с 2022 года власти привели бюджетную политику в соответствие с нормальным уровнем и дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику нет.
Согласно окончательным данным Росстата, уточнил Силуанов, инфляция в России в 2021 году составила 8,39%. Проблемы с ростом цен страна сможет решить к концу 2022-го, заверил он.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что максимальный эффект от повышения ключевой ставки ожидается в 2022 году. По её словам, если жизнь будет складываться так, как прогнозирует регулятор, к концу следующего года инфляция составит 4–4,5%.
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