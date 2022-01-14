Украинский продюсер Кондратюк обозвал Ани Лорак проституткой
Так он отреагировал на новость о том, что певица планирует гастрольный тур по городам Незалежной. К слову, это уже не первое его хамское высказывание в адрес исполнительницы.
Ани Лорак. Фото © Instagram / anilorak
Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жёстко высказался по поводу предстоящего гастрольного тура певицы Ани Лорак по городам Незалежной. Ранее исполнительница заявила, что появится на родине весной.
"***-тур (в переводе на русский означает "проститутка". — Прим. Лайфа)", — лаконично высказался Кондратюк под постом композитора Александра Ягольника в "Фейсбуке".
К слову, Ягольник в публикации предположил, что вслед за Лорак на Украину с концертами приедет Филипп Киркоров. Напомним, что Кондратюк неоднократно выступал за полный запрет гастролей российских артистов на территории Незалежной. Ранее он уже высказывался в адрес Лорак. Продюсер подчёркивал, что не уважает певицу, поскольку она стояла на одной сцене с российскими политиками и "улыбалась тогда, когда украинцев убивали".
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