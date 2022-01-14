Украинский продюсер Кондратюк обозвал Ани Лорак проституткой

К слову, Ягольник в публикации предположил, что вслед за Лорак на Украину с концертами приедет Филипп Киркоров. Напомним, что Кондратюк неоднократно выступал за полный запрет гастролей российских артистов на территории Незалежной. Ранее он уже высказывался в адрес Лорак. Продюсер подчёркивал, что не уважает певицу, поскольку она стояла на одной сцене с российскими политиками и "улыбалась тогда, когда украинцев убивали".



