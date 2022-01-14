Омское похоронное бюро предложило запускать прах усопших вместе с салютом

В Омске ритуальная компания "Наследие" предлагает взрывать прах усопших с салютом. Об этом Лайфу рассказала менеджер компании Алёна Алексеевна.

"Многие люди после кремирования своих родных усопших задаются вопросом: "Что мы можем сделать с прахом? Как и где его можно развеять?" Банальная мысль — развеять прах на любимом месте, над гладью моря. Некоторым эта идея кажется банальной. И задаются вопросом: "А есть что-то такое креативное и интересное, чтобы не было так сильно печально и грустно в этот день?" — рассказывает она.

Тогда компания и предложила свою незаурядную идею по "скрашиванию" траурного мероприятия. Сейчас бюро занимается анализом реакций на подобный вид похоронных услуг.

"Я считаю, здесь нет ничего такого. Единственное, что смущает: у нас в России табу на смерть. Якобы смерть — это плохо, смерть — это грустно, печаль, кошмар. Почему так? Потому что это старое поколение, а молодое поколение должно как-то по-другому мыслить и прогрессировать в этой тематике", — подчеркнула менеджер "Наследия".

По словам собеседницы, заявок пока не поступало, звонили только журналисты. Данная услуга впервые появилась на российском рынке похоронных услуг, утверждают в "Наследии". Однако предложения по запуску праха вместе с салютом существуют за границей, например в США, Испании и на Украине.