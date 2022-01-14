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Аналитик Оленченко увидел агрессию в возможном размещении ударных систем Запада на Украине

Появление таких объектов не носит представительский характер, как в случае с открытием посольства или консульства, отметил эксперт.

14 января, 14:42

Фото © ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Возможное размещение иностранных ударных вооружений на территории Украины и военных баз западных стран на Азовском море является элементом агрессии. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

Соглашаясь с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО не должно нарушать красные линии России, он отметил вовсе не "представительский характер" появления военных баз и вооружений. Создание таких объектов не сравнить с открытием посольства или консульства, боевая инфраструктура несёт "смысловую нагрузку". Военные базы являются пунктами наступления, отметил Оленченко.

"Создание баз, безусловно, будет нести агрессивный элемент. Для нас это будет означать дополнительное напряжение", — указал аналитик.

Ранее Лавров призвал НАТО не нарушать красные линии России. По словам главы МИД РФ, даже если Украина не станет членом альянса, она сможет договориться с западными странами, которые устанавливают военные объекты в акватории Азовского моря.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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