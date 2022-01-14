Аналитик Оленченко увидел агрессию в возможном размещении ударных систем Запада на Украине

Возможное размещение иностранных ударных вооружений на территории Украины и военных баз западных стран на Азовском море является элементом агрессии. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

Соглашаясь с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО не должно нарушать красные линии России, он отметил вовсе не "представительский характер" появления военных баз и вооружений. Создание таких объектов не сравнить с открытием посольства или консульства, боевая инфраструктура несёт "смысловую нагрузку". Военные базы являются пунктами наступления, отметил Оленченко.

"Создание баз, безусловно, будет нести агрессивный элемент. Для нас это будет означать дополнительное напряжение", — указал аналитик.