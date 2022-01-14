Представитель ВОЗ Бердзули заявила, что ковид причислят к эндемическим заболеваниям
Для этого следует привить от инфекции как можно больше людей, отметила специалист. Только после этого, по её словам, можно надеяться на оптимистичный исход.
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Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в определённое время придётся сменить режим пандемии коронавируса на эндемическую форму. Такое мнение выразила директор отдела страновых программ здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Нино Бердзули.
"В определённое время мы можем перейти из фазы пандемии [коронавируса] на эндемическую. CoViD-19 будет причислен к эндемическому заболеванию. Но конкретно сейчас мы не можем говорить о необходимости присвоения эндемического характера", — пояснила она в эфире телеканала "Имеди".
Чтобы коронавирус смог приобрести эндемический характер, следует привить от инфекции как можно больше людей, отметила представитель ВОЗ. Только после этого, по её словам, можно надеяться на оптимистичный исход.
Как сообщал Лайф ранее, в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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