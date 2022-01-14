Представитель ВОЗ Бердзули заявила, что ковид причислят к эндемическим заболеваниям

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в определённое время придётся сменить режим пандемии коронавируса на эндемическую форму. Такое мнение выразила директор отдела страновых программ здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Нино Бердзули.

"В определённое время мы можем перейти из фазы пандемии [коронавируса] на эндемическую. CoViD-19 будет причислен к эндемическому заболеванию. Но конкретно сейчас мы не можем говорить о необходимости присвоения эндемического характера", — пояснила она в эфире телеканала "Имеди".