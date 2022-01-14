НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эпидемиолог Спектор назвал пять симптомов "омикрона" у привитых от ковида людей

Они могут напоминать обычную простуду, отметил профессор. Большинство заразившихся жалуются на усталость.

14 января, 15:05

Фото © Pixabay

Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает тенденцию дельта-варианта и всё больше становится похож на рядовую ОРВИ, причём у прошедших полноценную вакцинацию он будет иметь схожесть с обычной простудой. Об этом рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.

Как пишет MedikForum, "омикрон" вызывает более лёгкую форму заболевания по сравнению с дельта-штаммом и его предшественниками. При заражении им у вакцинированных появляются такие симптомы, как насморк, боль в горле, постоянное чихание, головная боль и кашель. Реже наблюдаются тошнота, диарея, мышечные боли или кожная сыпь. Большинство людей жалуются на усталость.

Вместе с тем команда Спектора, которая ведёт исследовательский проект ZOE Covid Symptom и отслеживает динамику и изменения симптомов коронавируса, выявила классические признаки болезни. Среди них — лихорадка и потеря обоняния. Причём они проявляются лишь у половины вакцинированных.

Доцент КФУ, микробиолог Зеленихин заявил, что коронавирус превзошёл грипп по заразности

Доцент КФУ, микробиолог Зеленихин заявил, что коронавирус превзошёл грипп по заразности

Ранее вирусолог Альтштейн объяснил, как определить омикрон-штамм ковида. По словам учёного, уже через неделю эта разновидность вируса завоюет всю Россию.

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 14.01.2022, самые свежие новости

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 14.01.2022, самые свежие новости

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1