Эпидемиолог Спектор назвал пять симптомов "омикрона" у привитых от ковида людей
Они могут напоминать обычную простуду, отметил профессор. Большинство заразившихся жалуются на усталость.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает тенденцию дельта-варианта и всё больше становится похож на рядовую ОРВИ, причём у прошедших полноценную вакцинацию он будет иметь схожесть с обычной простудой. Об этом рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.
Как пишет MedikForum, "омикрон" вызывает более лёгкую форму заболевания по сравнению с дельта-штаммом и его предшественниками. При заражении им у вакцинированных появляются такие симптомы, как насморк, боль в горле, постоянное чихание, головная боль и кашель. Реже наблюдаются тошнота, диарея, мышечные боли или кожная сыпь. Большинство людей жалуются на усталость.
Вместе с тем команда Спектора, которая ведёт исследовательский проект ZOE Covid Symptom и отслеживает динамику и изменения симптомов коронавируса, выявила классические признаки болезни. Среди них — лихорадка и потеря обоняния. Причём они проявляются лишь у половины вакцинированных.
Ранее вирусолог Альтштейн объяснил, как определить омикрон-штамм ковида. По словам учёного, уже через неделю эта разновидность вируса завоюет всю Россию.
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