Инфекционист Минздрава Чуланов заявил о высоком уровне заразности "омикрона"

Омикрон-штамм коронавируса гораздо контагиознее других разновидностей, поэтому способен быстро распространяться и заразить большое количество людей. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Летальность может быть ниже. Но смертность может возрасти, и зависеть это будет от количества заболевших одновременно", — приводит его слова РБК.

Чуланов заметил, что из-за абсолютного числа одновременно заболевших на пике может произойти перегрузка системы здравоохранения, её не надо "испытывать на прочность". К этому штамму нельзя относиться легкомысленно, важно проходить вакцинацию и повторно прививаться от ковида, предупредил специалист.

При этом инфекционист исключил вероятность остановки развития ковида на "омикроне", ведь вирусы эволюционируют постоянно и на смену этому штамму может прийти другой, лучше приспособленный к существующим условиям.