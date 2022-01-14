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Инфекционист Минздрава Чуланов заявил о высоком уровне заразности "омикрона"

Специалист призвал не проверять систему здравоохранения на прочность, а вакцинироваться и проходить повторный курс прививок.

14 января, 15:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Омикрон-штамм коронавируса гораздо контагиознее других разновидностей, поэтому способен быстро распространяться и заразить большое количество людей. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Летальность может быть ниже. Но смертность может возрасти, и зависеть это будет от количества заболевших одновременно", — приводит его слова РБК.

Чуланов заметил, что из-за абсолютного числа одновременно заболевших на пике может произойти перегрузка системы здравоохранения, её не надо "испытывать на прочность". К этому штамму нельзя относиться легкомысленно, важно проходить вакцинацию и повторно прививаться от ковида, предупредил специалист.

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При этом инфекционист исключил вероятность остановки развития ковида на "омикроне", ведь вирусы эволюционируют постоянно и на смену этому штамму может прийти другой, лучше приспособленный к существующим условиям.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, как определить омикрон-штамм ковида. По словам учёного, уже через неделю эта разновидность вируса завоюет всю Россию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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