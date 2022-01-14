Инфекционист Минздрава Чуланов заявил о высоком уровне заразности "омикрона"
Специалист призвал не проверять систему здравоохранения на прочность, а вакцинироваться и проходить повторный курс прививок.
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Омикрон-штамм коронавируса гораздо контагиознее других разновидностей, поэтому способен быстро распространяться и заразить большое количество людей. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.
"Летальность может быть ниже. Но смертность может возрасти, и зависеть это будет от количества заболевших одновременно", — приводит его слова РБК.
Чуланов заметил, что из-за абсолютного числа одновременно заболевших на пике может произойти перегрузка системы здравоохранения, её не надо "испытывать на прочность". К этому штамму нельзя относиться легкомысленно, важно проходить вакцинацию и повторно прививаться от ковида, предупредил специалист.
При этом инфекционист исключил вероятность остановки развития ковида на "омикроне", ведь вирусы эволюционируют постоянно и на смену этому штамму может прийти другой, лучше приспособленный к существующим условиям.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, как определить омикрон-штамм ковида. По словам учёного, уже через неделю эта разновидность вируса завоюет всю Россию.
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