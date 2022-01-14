Токаев: Полиция Казахстана задержала около 2 тысяч участников беспорядков

Во время беспорядков и действия режима чрезвычайного положения в Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали около двух тысяч человек. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в "Твиттере".

"Во время событий "трагического января" и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек", — отметил политик.

Лидер Казахстана добавил, что поручил Генпрокуратуре установить степень вины всех задержанных в ходе протестов.