Токаев: Полиция Казахстана задержала около 2 тысяч участников беспорядков
Лидер республики поручил Генпрокуратуре установить степень вины всех задержанных и принять решение о наказании.
Касым-Жомарт Токаев © ТАСС / Никольский Алексей
Во время беспорядков и действия режима чрезвычайного положения в Казахстане сотрудники правоохранительных органов задержали около двух тысяч человек. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в "Твиттере".
"Во время событий "трагического января" и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек", — отметил политик.
Лидер Казахстана добавил, что поручил Генпрокуратуре установить степень вины всех задержанных в ходе протестов.
"Лица, совершившие серьёзные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. <...> В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", — подчеркнул он.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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