Пропавшего два года назад 16-летнего подростка нашли на автомойке в Ульяновске

В Ульяновске был обнаружен 16-летний подросток из Чувашии, которого считали без вести пропавшим с февраля 2020 года. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, парень жив и невредим.

"Подростка удалось обнаружить живым и здоровым в Ульяновске. Всё это время он намеренно скрывался от родственников, проживая и работая на одной из автомоек города", — пояснили в ведомстве.

По факту исчезновения молодого человека было возбуждено уголовное дело. Все эти два года юношу искали сотни людей, а следователи отрабатывали различные версии произошедшего, включая и убийство. Сейчас подросток находится дома, с ним проводятся следственные мероприятия. В частности, специалистам предстоит установить, совершались ли в его адрес какие-то противоправные действия.