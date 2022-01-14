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Пропавшего два года назад 16-летнего подростка нашли на автомойке в Ульяновске

Всё это время юношу искали сотрудники полиции, волонтёры и местные жители. А следователи отрабатывали различные версии произошедшего, включая и убийство.

14 января, 15:35

Фото © Pixabay

В Ульяновске был обнаружен 16-летний подросток из Чувашии, которого считали без вести пропавшим с февраля 2020 года. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, парень жив и невредим.

"Подростка удалось обнаружить живым и здоровым в Ульяновске. Всё это время он намеренно скрывался от родственников, проживая и работая на одной из автомоек города", — пояснили в ведомстве.

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По факту исчезновения молодого человека было возбуждено уголовное дело. Все эти два года юношу искали сотни людей, а следователи отрабатывали различные версии произошедшего, включая и убийство. Сейчас подросток находится дома, с ним проводятся следственные мероприятия. В частности, специалистам предстоит установить, совершались ли в его адрес какие-то противоправные действия.

Ранее Лайф сообщал, что под Волгоградом вторые сутки ищут 15-летнюю девочку, пропавшую по пути в школу. В полицию обратилась бабушка подростка. Женщина пояснила, что внучка по непонятным причинам не явилась на занятия, домой она тоже не вернулась.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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