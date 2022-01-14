Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вырос до 63,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 63,7%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"То, что касается показателей коллективного иммунитета, в целом по Российской Федерации за прошедшие пять суток и за прошедшую, собственно, неделю показатель улучшился. Он составил 63,7%", — сказала вице-премьер.