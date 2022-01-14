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Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вырос до 63,7%

Ранее вице-премьер сообщила, что в стране зарегистрировано 783 случая заражения омикрон-штаммом.

14 января, 15:32

Фото © Pexels

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 63,7%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"То, что касается показателей коллективного иммунитета, в целом по Российской Федерации за прошедшие пять суток и за прошедшую, собственно, неделю показатель улучшился. Он составил 63,7%", — сказала вице-премьер.

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Ранее Голикова сообщила, что в России выявили 783 случая заражения "омикроном". 53% из них зарегистрированы в Москве, которая традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел, заметила вице-премьер.

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Как сообщал Лайф ранее, в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство в ближайшие дни должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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