Голикова: Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вырос до 63,7%
Ранее вице-премьер сообщила, что в стране зарегистрировано 783 случая заражения омикрон-штаммом.
Фото © Pexels
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 63,7%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"То, что касается показателей коллективного иммунитета, в целом по Российской Федерации за прошедшие пять суток и за прошедшую, собственно, неделю показатель улучшился. Он составил 63,7%", — сказала вице-премьер.
Ранее Голикова сообщила, что в России выявили 783 случая заражения "омикроном". 53% из них зарегистрированы в Москве, которая традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел, заметила вице-премьер.
Как сообщал Лайф ранее, в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство в ближайшие дни должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
Комментариев: 0