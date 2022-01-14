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Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета к ковиду в пяти регионах России

Среди них Москва, Подмосковье, Белгородская область, а также Ненецкий автономный округ и Чечня.

14 января, 15:29
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Снижение коллективного иммунитета к коронавирусу за прошедшие пять дней наблюдается в пяти российских регионах. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы фиксируем и снижение показателей коллективного иммунитета в пяти регионах", — сказала она на брифинге, перечислив Москву, Московскую и Белгородскую области, а также Ненецкий автономный округ и Чеченскую Республику.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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