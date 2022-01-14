Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета к ковиду в пяти регионах России
Среди них Москва, Подмосковье, Белгородская область, а также Ненецкий автономный округ и Чечня.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Снижение коллективного иммунитета к коронавирусу за прошедшие пять дней наблюдается в пяти российских регионах. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы фиксируем и снижение показателей коллективного иммунитета в пяти регионах", — сказала она на брифинге, перечислив Москву, Московскую и Белгородскую области, а также Ненецкий автономный округ и Чеченскую Республику.
Ранее инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил о высоком уровне заразности "омикрона". Специалист призвал не проверять систему здравоохранения на прочность, а вакцинироваться и проходить повторный курс прививок.
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