Спецпредставитель президента заявил о возможности переселения жителей регионов с мерзлотой
Руслан Эдельгериев отметил, что в таких субъектах процессы глобального потепления происходят в четыре раза быстрее, чем на всей планете. В связи с этим ведение деятельности там вскоре станет абсолютно неэффективным.
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Жители российских регионов, расположенных на территориях с многолетней мерзлотой, могут быть переселены в более комфортные субъекты страны. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, выступая на Гайдаровском форуме.
Он отметил, что в субъектах с вечной мерзлотой процессы глобального потепления происходят в четыре раза быстрее, чем на всей планете. В связи с этим ведение деятельности там вскоре станет абсолютно неэффективным.
"Если мы увидим, что инженерные решения не дают дальше расширяться, что это экономически неоправданно, то не исключено, что местных жителей можно перевезти в более комфортные регионы. Это вполне возможно", — добавил Эдельгериев.
Ранее сообщалось, что Мировой океан нагрелся до рекордной температуры. Впоследствии это может привести к перегрузке погодных систем и увеличению числа катаклизмов на планете.
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