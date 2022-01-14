Спецпредставитель президента заявил о возможности переселения жителей регионов с мерзлотой

Жители российских регионов, расположенных на территориях с многолетней мерзлотой, могут быть переселены в более комфортные субъекты страны. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, выступая на Гайдаровском форуме.

Он отметил, что в субъектах с вечной мерзлотой процессы глобального потепления происходят в четыре раза быстрее, чем на всей планете. В связи с этим ведение деятельности там вскоре станет абсолютно неэффективным.

"Если мы увидим, что инженерные решения не дают дальше расширяться, что это экономически неоправданно, то не исключено, что местных жителей можно перевезти в более комфортные регионы. Это вполне возможно", — добавил Эдельгериев.