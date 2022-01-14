Зеленский предложил Байдену провести трёхсторонние видеопереговоры с Путиным
В офисе украинского лидера уточнили, что Киев всё ещё ждёт ответа российской стороны.
Владимир Путин © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать встречу в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в ходе дискуссии в Атлантическом совете.
"Президент Зеленский предложил президенту Байдену — и мы считаем, что это может иметь смысл — организовать трёхстороннюю встречу (может быть, в режиме видеоконференции) между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", — отметил он, добавив, что ответа Москвы пока не последовало.
Ранее политолог Джангиров назвал серьёзную ошибку, допущенную Зеленским в беседе с Байденом. Он указал, что в ходе диалога лидеры двух стран поддержали дипломатические усилия по проведению переговоров с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.
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