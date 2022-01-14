Зеленский предложил Байдену провести трёхсторонние видеопереговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать встречу в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену — и мы считаем, что это может иметь смысл — организовать трёхстороннюю встречу (может быть, в режиме видеоконференции) между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", — отметил он, добавив, что ответа Москвы пока не последовало.