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Зеленский предложил Байдену провести трёхсторонние видеопереговоры с Путиным

В офисе украинского лидера уточнили, что Киев всё ещё ждёт ответа российской стороны.

14 января, 15:16
<p>Владимир Путин © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Владимир Путин © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать встречу в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену — и мы считаем, что это может иметь смысл — организовать трёхстороннюю встречу (может быть, в режиме видеоконференции) между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", — отметил он, добавив, что ответа Москвы пока не последовало.

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Ранее политолог Джангиров назвал серьёзную ошибку, допущенную Зеленским в беседе с Байденом. Он указал, что в ходе диалога лидеры двух стран поддержали дипломатические усилия по проведению переговоров с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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