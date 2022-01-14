Силуанов заверил, что экономика РФ выдержит новые санкции Запада

Российская экономика способна выдержать санкции со стороны США, если Вашингтон увидит необходимость ввести их. Об этом в беседе с РБК заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В целом мы выдержим те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но я думаю, что до этого не должно доходить дело", — отметил он.



Глава Минфина подчеркнул, что при введении санкций против Москвы задача бюджетной политики заключается в сведении к минимуму их влияния на экономику РФ и благосостояние её жителей. Государство обязано выполнять свои обязательства перед гражданами независимо от внешних ограничительных мер, добавил он.



На этот случай в стране уже создана специальная подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния, заключил министр.

