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Силуанов заверил, что экономика РФ выдержит новые санкции Запада

На случай введения очередных ограничительных мер в стране уже создана специальная подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния, напомнил министр.

14 января, 15:26

Министр финансов РФ Антон Силуанов © ТАСС / Антон Новодережкин

Российская экономика способна выдержать санкции со стороны США, если Вашингтон увидит необходимость ввести их. Об этом в беседе с РБК заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В целом мы выдержим те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но я думаю, что до этого не должно доходить дело", — отметил он.

Глава Минфина подчеркнул, что при введении санкций против Москвы задача бюджетной политики заключается в сведении к минимуму их влияния на экономику РФ и благосостояние её жителей. Государство обязано выполнять свои обязательства перед гражданами независимо от внешних ограничительных мер, добавил он.


На этот случай в стране уже создана специальная подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния, заключил министр.

Лавров: Россия готова к любым санкциям Запада

Лавров: Россия готова к любым санкциям Запада

Ранее Силуанов сообщил о прохождении пика инфляции в России. По словам министра, проблемы с ростом цен страна сможет решить уже к концу 2022 года.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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