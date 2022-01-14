Силуанов: В 2022 году бюджет РФ будет исполнен с профицитом

Федеральный бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом. Об этом в рамках Гайдаровского форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы вышли на сбалансированный бюджет. В этом году рассчитываем на профицитный бюджет", — рассказал он в интервью РБК.

По словам Силуанова, это позволит достичь устойчивости экономической конструкции, что не позволит Западу "раскачать" Россию.

Также министр отметил, что в РФ была создана финансовая подушка безопасности.

"Фонд национального благосостояния защищает от внешних факторов, влияния ценовых факторов на наши энергоресурсы. При необходимости он защитит нас и от санкционного давления. Поэтому задача заключается в том, чтобы создать такую конструкцию, которая в минимальных объёмах, а лучше вообще не почувствовала бы ограничительные меры", — подчеркнул он.

Глава Минфина считает, что власти России должны проводить такую экономическую политику, чтобы в случае санкций Москва могла выполнить все планы по выплате зарплаты, строительству дорог и предоставлению медицинской помощи.

"Вот на что направлен бюджет. Нам надо выполнять это независимо от того, какие санкции или ограничения есть в планах наших зарубежных партнёров. Нам надо делать так, чтобы мы в любом случае это сделали независимо от внешних факторов. И мы это делаем", — заключил он.