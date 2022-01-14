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Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию

Вторым с личным рекордом стал ещё один российский дуэт — Александра Степанова и Иван Букин.

14 января, 14:56

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми в ритм-танце в соревновании танцевальных пар на чемпионате Европы в Таллине.

Действующие чемпионы мира бесподобно откатали свою программу, набрав 87,89 балла и показав лучший результат сезона. Сразу за ними ещё один наш дуэт — Александра Степанова и Иван Букин, которые были также великолепны, но совсем чуть-чуть уступили Синициной и Кацалапову — 86,45 балла. Промежуточное третье место — у представителей Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

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Ещё один российский дуэт — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — свой первый чемпионат Европы в карьере начал не лучшим образом. Немного недобрав уровней, наша пара набрала 73,32 балла и заняла восьмое место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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