Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию

Действующие чемпионы мира бесподобно откатали свою программу, набрав 87,89 балла и показав лучший результат сезона. Сразу за ними ещё один наш дуэт — Александра Степанова и Иван Букин, которые были также великолепны, но совсем чуть-чуть уступили Синициной и Кацалапову — 86,45 балла. Промежуточное третье место — у представителей Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.