Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию
Вторым с личным рекордом стал ещё один российский дуэт — Александра Степанова и Иван Букин.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми в ритм-танце в соревновании танцевальных пар на чемпионате Европы в Таллине.
Действующие чемпионы мира бесподобно откатали свою программу, набрав 87,89 балла и показав лучший результат сезона. Сразу за ними ещё один наш дуэт — Александра Степанова и Иван Букин, которые были также великолепны, но совсем чуть-чуть уступили Синициной и Кацалапову — 86,45 балла. Промежуточное третье место — у представителей Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Ещё один российский дуэт — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — свой первый чемпионат Европы в карьере начал не лучшим образом. Немного недобрав уровней, наша пара набрала 73,32 балла и заняла восьмое место.
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