Заболеваемость коронавирусом в России выросла больше чем на 20% за пять дней

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшие пять дней выросла более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. Об этом сообщила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас мы проанализировали ситуацию, которая сложилась за прошедшие пять дней второй недели по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Мы видим, что за эти пять дней абсолютная цифра новых выявленных случаев составила 96 276 и количество положительных находок возросло на 20,2%", — проинформировала она.

Превышение среднероссийского уровня заболеваемости ковидом, по словам Голиковой, фиксируется в 21 регионе, при этом заболеваемость растёт в 37 субъектах страны.