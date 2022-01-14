Заболеваемость коронавирусом в России выросла больше чем на 20% за пять дней
Число заболевших растёт в 37 регионах страны, а превышение среднероссийского уровня заболеваемости ковидом фиксируется в 21 субъекте.
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Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшие пять дней выросла более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. Об этом сообщила журналистам в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сейчас мы проанализировали ситуацию, которая сложилась за прошедшие пять дней второй недели по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Мы видим, что за эти пять дней абсолютная цифра новых выявленных случаев составила 96 276 и количество положительных находок возросло на 20,2%", — проинформировала она.
Превышение среднероссийского уровня заболеваемости ковидом, по словам Голиковой, фиксируется в 21 регионе, при этом заболеваемость растёт в 37 субъектах страны.
"Должна сказать, что максимальные показатели заболеваемости фиксируются в трёх регионах — это Москва, Сахалинская область и город Санкт-Петербург", — отметила вице-премьер.
Ранее Лайф рассказывал о том, что такое "омикрон", откуда он появился и какие у него симптомы. Также приводил данные о коронавирусной обстановке в России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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