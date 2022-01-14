Голикова: Полный курс вакцинации от ковида в России прошли почти 77 млн человек

Полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли 76,7 миллиона человек, хотя бы одну дозу препаратов получили 80,6 млн граждан. Такие данные на брифинге привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Всего в стране вакцинировано 80,6 млн человек первым компонентом, полностью прошли вакцинацию 76,7 млн человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован", — заявила она.