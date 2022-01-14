НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голикова: Полный курс вакцинации от ковида в России прошли почти 77 млн человек

Также на сегодняшний день привились от инфекции 49,7% от общего числа пенсионеров, остающихся в зоне риска по инфекции.

14 января, 15:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли 76,7 миллиона человек, хотя бы одну дозу препаратов получили 80,6 млн граждан. Такие данные на брифинге привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Всего в стране вакцинировано 80,6 млн человек первым компонентом, полностью прошли вакцинацию 76,7 млн человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован", — заявила она.

При этом ревакцинацию прошло порядка 10,6 млн граждан, что составляет 33,5% от общего количества тех, кому подлежит повторная прививка, уточнила вице-премьер. Среди пенсионеров, остающихся в категории риска, полную вакцинацию прошли 49,7%, или 16,6 млн человек, хотя бы одну прививку получили 51,5% пожилых.

Инфекционист Чуланов назвал пустым занятием измерение антител к ковиду перед вакцинацией

Инфекционист Чуланов назвал пустым занятием измерение антител к ковиду перед вакцинацией

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова депутата Максима Иванова о планах сделать вакцинацию от ковида платной. Также в том, что подобный вопрос не рассматривается Госдумой, заверил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 14.01.2022, самые свежие новости

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 14.01.2022, самые свежие новости

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1