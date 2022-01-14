Голикова: Полный курс вакцинации от ковида в России прошли почти 77 млн человек
Также на сегодняшний день привились от инфекции 49,7% от общего числа пенсионеров, остающихся в зоне риска по инфекции.
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Полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли 76,7 миллиона человек, хотя бы одну дозу препаратов получили 80,6 млн граждан. Такие данные на брифинге привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Всего в стране вакцинировано 80,6 млн человек первым компонентом, полностью прошли вакцинацию 76,7 млн человек, включая тех, кто был повторно вакцинирован", — заявила она.
При этом ревакцинацию прошло порядка 10,6 млн граждан, что составляет 33,5% от общего количества тех, кому подлежит повторная прививка, уточнила вице-премьер. Среди пенсионеров, остающихся в категории риска, полную вакцинацию прошли 49,7%, или 16,6 млн человек, хотя бы одну прививку получили 51,5% пожилых.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова депутата Максима Иванова о планах сделать вакцинацию от ковида платной. Также в том, что подобный вопрос не рассматривается Госдумой, заверил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
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