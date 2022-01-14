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В Петербурге полицейского задержали по подозрению в растлении семилетней девочки

По данным СМИ, школьница сама обратилась в полицию спустя несколько лет после случившегося.

14 января, 15:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сотрудника транспортной полиции задержали в Санкт-Петербурге из-за подозрений в педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Северо-западному федеральному округу. Полицейский мог насиловать падчерицу своего брата.

По данным СМИ, 35-летний оперуполномоченный на протяжении пяти лет проживал на Товарищеском проспекте в одной квартире с семьёй своего родственника, дочери которого на тот момент было семь лет.

"По поступившей информации установлено, что в период с 2013 по 2017 год мужчина, в то время не проходивший службу в органах внутренних дел (поступил на службу в ОВД в январе 2021 года), совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней", — говорится в релизе ведомства.

В Управлении на транспорте МВД по СЗФО также уточнили, что подозреваемый задержан, в настоящий момент проводится служебная проверка по факту возможных противоправных действий.

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Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", полицейскому грозит срок от 12 до 20 лет. Также уточняется, что жертва сама обратилась в полицию после того, как ей исполнилось 16 лет.

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Ранее стало известно, что в России предложили впервые осуждённых за педофилию сажать пожизненно. Как подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, трагедия с пятилетним ребёнком в Костроме наглядно показала необходимость ужесточения наказания.

Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело малышки было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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