В Петербурге полицейского задержали по подозрению в растлении семилетней девочки

Сотрудника транспортной полиции задержали в Санкт-Петербурге из-за подозрений в педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Северо-западному федеральному округу. Полицейский мог насиловать падчерицу своего брата.

По данным СМИ, 35-летний оперуполномоченный на протяжении пяти лет проживал на Товарищеском проспекте в одной квартире с семьёй своего родственника, дочери которого на тот момент было семь лет.

"По поступившей информации установлено, что в период с 2013 по 2017 год мужчина, в то время не проходивший службу в органах внутренних дел (поступил на службу в ОВД в январе 2021 года), совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней", — говорится в релизе ведомства.

В Управлении на транспорте МВД по СЗФО также уточнили, что подозреваемый задержан, в настоящий момент проводится служебная проверка по факту возможных противоправных действий.

Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", полицейскому грозит срок от 12 до 20 лет. Также уточняется, что жертва сама обратилась в полицию после того, как ей исполнилось 16 лет.

Ранее стало известно, что в России предложили впервые осуждённых за педофилию сажать пожизненно. Как подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, трагедия с пятилетним ребёнком в Костроме наглядно показала необходимость ужесточения наказания.