Попова сравнила течение "омикрона" у привитых с лёгким гриппом

Человек с иммунитетом к коронавирусу может заразиться штаммом "омикрон", но у привившихся или переболевших не будет тяжёлого течения болезни. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пятничном брифинге по ситуации с ковидом.

"Это его свойство [повышенная заразность] позволяет ему заражать людей, которые уже имеют иммунитет, но при этом не вызывая развития серьёзного течения заболевания у людей, которые переболели уже, у людей, которые привиты, что очень важно. У них развитие заболевания заканчивается симптомами лёгкого острого респираторного заболевания и очень лёгкого течения гриппа", — сказала Попова.

Она предупредила, что первые симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса у граждан без прививки могут быть схожи с ОРВИ и гриппом, но дальнейшее развитие болезни далеко не всегда предсказуемо.

"В случае недомогания, мне кажется, не стоит пытаться самому проводить дифференциальную диагностику. Разобраться может только медицинский работник, который сделает специальный тест, сегодня они абсолютно доступны во всех лечебных учреждениях", — добавила глава Роспотребнадзора.