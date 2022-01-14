В Норвегии разрешат прививать от коронавируса детей старше пяти лет
Решение о вакцинации будут принимать родители, однако прививка действительно понадобится лишь небольшой группе несовершеннолетних, уточнила глава норвежского Минздрава.
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Власти Норвегии разрешат родителям принимать решение о вакцинации детей возрастом от пяти до 11 лет. Об этом сообщила в пятницу глава норвежского Минздрава Ингвильд Кьеркол, сообщает ТАСС.
"Дети очень редко серьёзно болеют, кроме того, пока у нас есть только ограниченные знания о редких побочных эффектах или побочных эффектах, которые могут появиться со временем", — заявила норвежский министр.
Как отметила Кьеркол, для большинства несовершеннолетних прививка не несёт острой необходимости, поэтому норвежский Минздрав пока что не будет рекомендовать вакцинацию детей от 5 до 11 лет.
"Пока мы открываем возможность, чтобы все родители и попечители получили предложение вакцинировать своих детей, но нужно это будет лишь небольшой группе", — добавила она.
Министр уточнила, что это может коснуться детей с хроническими заболеваниями или собирающихся отправиться в страну с большим, чем в Норвегии, распространением ковида и более трудным доступом к медуслугам. Также вакцинация может потребоваться детям, у которых есть родные со слабым здоровьем.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил влияние вакцины от коронавируса на новорождённых. От момента рождения до четырёх лет дети наиболее подвержены опасности из-за нового штамма ковида "омикрон", а их матери могут укрепить иммунитет малышей при помощи молока, отметил он.
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