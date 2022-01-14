В Норвегии разрешат прививать от коронавируса детей старше пяти лет

Власти Норвегии разрешат родителям принимать решение о вакцинации детей возрастом от пяти до 11 лет. Об этом сообщила в пятницу глава норвежского Минздрава Ингвильд Кьеркол, сообщает ТАСС.

"Дети очень редко серьёзно болеют, кроме того, пока у нас есть только ограниченные знания о редких побочных эффектах или побочных эффектах, которые могут появиться со временем", — заявила норвежский министр.

Как отметила Кьеркол, для большинства несовершеннолетних прививка не несёт острой необходимости, поэтому норвежский Минздрав пока что не будет рекомендовать вакцинацию детей от 5 до 11 лет.

"Пока мы открываем возможность, чтобы все родители и попечители получили предложение вакцинировать своих детей, но нужно это будет лишь небольшой группе", — добавила она.

Министр уточнила, что это может коснуться детей с хроническими заболеваниями или собирающихся отправиться в страну с большим, чем в Норвегии, распространением ковида и более трудным доступом к медуслугам. Также вакцинация может потребоваться детям, у которых есть родные со слабым здоровьем.