В России около 300 тысяч человек, заразившихся ковидом, не обращались к врачам

В России около 300 тысяч человек не обращались к врачу после получения положительного результата теста на ковид. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова.

"Таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек", — сказала она на брифинге, ссылаясь на базу Роспотребнадзора.

При этом практически эти же люди в разное время сдали анализы на антитела и убедились в их наличии, следовательно, они перенесли заболевание, уточнила Голикова.