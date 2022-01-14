В России около 300 тысяч человек, заразившихся ковидом, не обращались к врачам
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в разное время эти люди сдали анализы на антитела и подтвердили их наличие.
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В России около 300 тысяч человек не обращались к врачу после получения положительного результата теста на ковид. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова.
"Таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек", — сказала она на брифинге, ссылаясь на базу Роспотребнадзора.
При этом практически эти же люди в разное время сдали анализы на антитела и убедились в их наличии, следовательно, они перенесли заболевание, уточнила Голикова.
Ранее Татьяна Голикова сообщила, что полный курс вакцинации от ковида в России прошли почти 77 млн человек. Также на сегодняшний день привилось от инфекции 49,7% от общего числа пенсионеров, остающихся в зоне риска по инфекции.
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