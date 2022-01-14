"Кукушка реально отъехала": Лариса Гузеева пожаловалась на неожиданные последствия коронавируса

Во время последнего выпуска "Давай поженимся!" гость шоу пожаловался на супругу — мол, у той проблемы с головой и ведёт она себя неадекватно. Но тогда его перебила Лариса Гузеева и заступилась за женщину. Актриса заявила, что прежде чем обвинять бывшую во всех смертных грехах, нужно бы разобраться, в чём причина её странного поведения. В качестве примера Лариса решила привести саму себя, пишет kp.ru .

По словам Гузеевой, после перенесённой в конце прошлого года коронавирусной инфекции у неё самой "реально кукушка отъехала". Несмотря на то что на работу актриса приходит всегда в адекватном состоянии и во время записи сдерживает свои порывы, она признаётся, что её домашним приходится иметь дело с совсем другой версией: "Я себя на съёмках держу в руках. У меня немотивированная агрессия и вспышки ярости. Накрывает просто по щелчку, без какой-либо причины. Мои домашние знают это и зла не держат, жалеют меня" .

Мало того, Лариса Андреевна пожаловалась, что ковид ударил и по её когнитивным способностям. Теперь ей частенько приходится подолгу вспоминать слова, которые вылетели из головы, да и в целом память после болезни стала намного хуже. "Как психичка", — заключает Гузеева.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда актриса отмечает негативные последствия перенесённого коронавируса на её организме. В начале ноября звезда в своём инстаграм-блоге обратилась к своим подписчикам, заявив, что она "сейчас страшная невозможно".