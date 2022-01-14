Что стало с мужем солистки группы "Винтаж", которого собирали по частям после ужасной аварии
По словам певицы, после трагедии она буквально жила в реанимации, пока её мужа оперировали раз за разом. Да и сейчас, спустя три месяца, она не отлучается из больницы, пока Кириллом занимаются врачи.
В новом выпуске шоу "Алёна, блин" ведущая Алёна Жигалова поговорила с Анной Плетнёвой, солисткой российской группы "Винтаж", которая в начале десятых рвала чарты своими хитами "Ева", "Роман", "Микки" и многими другими. В интервью артистка рассказала о своём детстве, семье, мечтах и планах на 2022 год, но самой животрепещущей оказалась тема аварии, в которую попал её муж Кирилл Сыров в октябре прошлого года.
Кадры из видео © YouTube / "Алёна, блин"
Авария произошла 10 октября — по ужасной иронии судьбы, прямо в день сольного концерта "Винтажа" по случаю 15-летия группы. Ане пришлось выходить на сцену, даже не зная, жив её муж или нет: "Кирилл должен был быть на концерте за час и встречать всех гостей. Но он опаздывал и на телефон не отвечал. Я помнила, что он хотел забрать мотоцикл из сервиса, и понимала, что что-то случилось. <...> И вот, за 15 минут до выхода на сцену мне говорят, что он разбился". Первую половину концерта артистка провела на автомате. Как признаётся, она задыхалась, плакала и едва попадала в ноты, забыв половину движений.
Благо танцоры и музыканты помогли не упасть Плетнёвой в грязь лицом перед фанатами. Только ближе к концу, перелетев над толпой на другую сцену, от напарника по группе Алексея Романова Анна узнала, что её муж выжил и его оперируют прямо сейчас. Из-за множественных открытых переломов после аварии Сырову провели несколько операций, чтобы "собрать" его заново. Анна вспоминает: два месяца после аварии её супруг был прикован к кровати, проводя всё время в одной позе, и только совсем недавно, в декабре, начал учиться ходить заново.
Анна Плетнёва. Фото © Instagram / dusya_star
Восстановление идёт очень медленно и о выписке пока говорить рано. Однако Плетнёва настроена оптимистично, она уверена: всё будет хорошо. Тем более подаренный ею мотоцикл, на котором разбился муж, она "сожгла и выбросила". Судя по всему, авария сплотила семью ещё больше — певица ждёт, когда муж полностью восстановится, и надеется в 2022 году забеременеть.
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