Что стало с мужем солистки группы "Винтаж", которого собирали по частям после ужасной аварии

В новом выпуске шоу "Алёна, блин" ведущая Алёна Жигалова поговорила с Анной Плетнёвой, солисткой российской группы "Винтаж", которая в начале десятых рвала чарты своими хитами "Ева", "Роман", "Микки" и многими другими. В интервью артистка рассказала о своём детстве, семье, мечтах и планах на 2022 год, но самой животрепещущей оказалась тема аварии, в которую попал её муж Кирилл Сыров в октябре прошлого года.

Кадры из видео © YouTube / "Алёна, блин"

Авария произошла 10 октября — по ужасной иронии судьбы, прямо в день сольного концерта "Винтажа" по случаю 15-летия группы. Ане пришлось выходить на сцену, даже не зная, жив её муж или нет: "Кирилл должен был быть на концерте за час и встречать всех гостей. Но он опаздывал и на телефон не отвечал. Я помнила, что он хотел забрать мотоцикл из сервиса, и понимала, что что-то случилось. <...> И вот, за 15 минут до выхода на сцену мне говорят, что он разбился". Первую половину концерта артистка провела на автомате. Как признаётся, она задыхалась, плакала и едва попадала в ноты, забыв половину движений.

Кирилл Сыров и Анна Плетнёва. Фото © VK / Кирилл Сыров

Благо танцоры и музыканты помогли не упасть Плетнёвой в грязь лицом перед фанатами. Только ближе к концу, перелетев над толпой на другую сцену, от напарника по группе Алексея Романова Анна узнала, что её муж выжил и его оперируют прямо сейчас. Из-за множественных открытых переломов после аварии Сырову провели несколько операций, чтобы "собрать" его заново. Анна вспоминает: два месяца после аварии её супруг был прикован к кровати, проводя всё время в одной позе, и только совсем недавно, в декабре, начал учиться ходить заново.

Анна Плетнёва. Фото © Instagram / dusya_star