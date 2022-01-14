Попова сообщила о сокращении сроков инкубационного периода при "омикроне"

Сроки инкубационного периода у тех, кто заразился "омикроном", сократились и составляют от двух до пяти дней. Об этом предупредила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период — это шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней. То есть распространение идёт гораздо быстрее", — сказала глава Роспотребнадзора на брифинге.

Руководитель ведомства заметила, что такую же информацию предоставляют и зарубежные коллеги, которые встретились с массовым распространением этого варианта раньше. По их словам, при "омикроне" контагиозность (заразность) вируса выросла от трёх до семи раз. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил слова Поповой.