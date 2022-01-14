Голикова разъяснила, как привитым зарубежными вакцинами получить ковид-сертификат

Привитые иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции россияне и граждане других государств могут сдать тест на наличие антител и получить ковид-сертификат на полгода. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Либо иностранный гражданин, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может приехать в РФ, пройти тест на антитела и получить сертификат на шесть месяцев, если антитела будут подтверждены", — сказала вице-премьер на брифинге.

Голикова добавила, что российские власти на сегодняшний день продолжают работать над взаимным признанием сертификатов вакцинации от CoViD-19 для успешной борьбы с пандемией.