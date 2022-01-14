Голикова разъяснила, как привитым зарубежными вакцинами получить ковид-сертификат
Вице-премьер добавила, что российские власти на сегодняшний день продолжают работать над взаимным признанием "паспортов" вакцинации от CoViD-19 для успешной борьбы с пандемией.
© ТАСС / Сергей Савостьянов
Привитые иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции россияне и граждане других государств могут сдать тест на наличие антител и получить ковид-сертификат на полгода. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Либо иностранный гражданин, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может приехать в РФ, пройти тест на антитела и получить сертификат на шесть месяцев, если антитела будут подтверждены", — сказала вице-премьер на брифинге.
Голикова добавила, что российские власти на сегодняшний день продолжают работать над взаимным признанием сертификатов вакцинации от CoViD-19 для успешной борьбы с пандемией.
Ранее Голикова сообщила, что в России выявили 783 случая заражения "омикроном". 53% из них зарегистрированы в Москве, которая традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел, заметила вице-премьер.
Как сообщал Лайф ранее, в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство в ближайшие дни должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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