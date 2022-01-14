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Психолог Хныкина объяснила, как перестать бояться ретроградного Меркурия

По мнению специалиста, больше всего страшилки воздействуют на впечатлительных и неуверенных в себе людей. Как правило, такие личности ищут оправдания, чтобы обвинить кого-то или что-то в собственных бедах.

14 января, 16:41

© Pixabay

С 14 января по 4 февраля у Меркурия начался ретроградный период. И потому многие насторожились, что вместе с этим начнутся и неприятности в личной жизни, карьере и так далее. О том, как наконец-то разучиться бояться воздействия ретроградного Меркурия, рассказала семейный психолог Анна Хныкина.

По её мнению, больше всего страшилки о ретроградном Меркурии воздействуют на впечатлительных и неуверенных в себе людей. Как правило, они ищут оправдания для того, чтобы обвинить кого-то или что-то в собственных бедах.

"Помимо ретроградного Меркурия в астрологии есть ещё много факторов. Если человек непосвящённый будет пробовать в этом разобраться, он придёт к удивительному выводу, что постоянно что-то происходит — затмения, векторы и так далее. Если начать подходить к этому системно, то в скором времени разберёшься. Меркурий не один, есть ещё Солнце, Луна и остальные планеты", — пояснила Лайфу психолог.

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Хныкина отметила, что, если человеку всё же боязно, опору необходимо искать в собственных силах. В крайнем случае можно выучиться на астролога, чтобы досконально разобраться во всех нюансах, заключила собеседница.

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Авторы
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