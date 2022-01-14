Пропавшую на Сахалине во время снежного циклона девочку нашли в собачьей будке
Она лежала в обнимку с животным, спасаясь от метели. Здоровью школьницы ничего не угрожает.
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На Сахалине в городе Углегорске полиция нашла пропавшую десятилетнюю девочку живой в собачьей будке, она скрывалась там от метели. Об этом сообщает портал astv.ru со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
13 января в районе бушевал сильный снегопад, тогда и пропала школьница. От родителей девочки сотрудники полиции узнали, что она очень любит играть с домашними животными. В ходе опроса один из местных жителей рассказал, что видел её вечером играющей с одной из собак. Тогда сотрудники и волонтёры стали проверять ближайшие дома, где живут лучшие друзья человека.
Нашли замёрзшего ребёнка в собачьей будке примерно в 500 метрах от дома. Девочка спасалась от метели, обнимая животное. Школьницу доставили в больницу. Сейчас её здоровье вне опасности.
Ранее Лайф рассказывал, что на Ямале мужчина четыре дня скитался по тундре в 40-градусный мороз и остался жив. По словам спасателей, его поиски стали самыми продолжительными и сложными в новом году.
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