Свекровь убитой в Казахстане 26-летней россиянки раскрыла подробности гибели девушки © Telegram / SHOT

Свекровь убитой во время беспорядков в Казахстане россиянки Марии Ким рассказала об обстоятельствах гибели девушки. Как сообщает SHOT, женщина убеждена, что невестку убили радикально настроенные протестующие.

"Нам позвонили. Медсестра из больницы сказала, что девушку — хозяйку телефона — увезли в городскую больницу, но уже мёртвую. Приедьте, опознайте. Так мы узнали, что Марии нет", — сообщила родственница.

По словам свекрови, зачинщики протестов приехали в казахстанский Тараз "непонятно откуда и вели себя агрессивно": нападали на людей, рушили витрины и стреляли в окна.

"По обстоятельствам так было написано, что скорая подобрала девушку в центре города с огнестрельным ранением с близкого расстояния, практически в упор, как они сказали", — уточнила женщина.

Ким приехала в Казахстан несколько лет назад на учёбу. В колледже она познакомилась с будущим мужем и решила остаться в стране. Вместе с возлюбленным девушка воспитывала троих детей, работала в кофейне и училась на таргетолога.