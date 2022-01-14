Четыре знака зодиака, по которым ретроградный Меркурий ударит особенно сильно

"Меркурий в ретрограде" для многих звучит страшно, но четырём знакам зодиака стоит его бояться особенно. Астролог Ольга Архангельская раскрыла Лайфу, кому сильнее всех достанется во время разворота планеты и как себя стоит вести, чтобы пережить опасный период времени. По сведениям эксперта, в конце января непростая судьба ждёт Тельцов, Водолеев, Скорпионов и Львов, особенно 14 января и 4 февраля, но есть способы ослабить влияние Меркурия.

Категорически запрещено

Есть определённый список дел, которые лучше отложить на безопасное время, потому как иначе результат будет плачевным. Архангельская советует не начинать новых дел: не подписывать важные документы, не покупать гаджеты и средства передвижения, не переезжать, не менять место работы и не путешествовать в неизведанные места.

К любой получаемой информации стоит подходить скептически и лучше сократить контакты с людьми — в это время критическое мышление будет подводить владельцев, а любой самый маленький конфликт грозит вырасти в скандал. Стоит внимательнее следить за собой и своими высказываниями, ведь есть хорошая вероятность нажить себе врагов на всю жизнь.

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В период ретрограда Меркурия астролог советует заняться делами, которые откладывались целую вечность. Можно разобрать старые документы, устроить генеральную уборку дома и отыскать потерянные вещи. От лишнего потом можно спокойно избавиться, выкинув или продав на барахолках. Стоит заняться ремонтом техники или средств передвижения.