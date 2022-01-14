Четыре знака зодиака, по которым ретроградный Меркурий ударит особенно сильно
В такие дни астрологи советуют им действовать максимально безопасно и с осторожностью оценивать собственные поступки.
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"Меркурий в ретрограде" для многих звучит страшно, но четырём знакам зодиака стоит его бояться особенно. Астролог Ольга Архангельская раскрыла Лайфу, кому сильнее всех достанется во время разворота планеты и как себя стоит вести, чтобы пережить опасный период времени. По сведениям эксперта, в конце января непростая судьба ждёт Тельцов, Водолеев, Скорпионов и Львов, особенно 14 января и 4 февраля, но есть способы ослабить влияние Меркурия.
Категорически запрещено
Есть определённый список дел, которые лучше отложить на безопасное время, потому как иначе результат будет плачевным. Архангельская советует не начинать новых дел: не подписывать важные документы, не покупать гаджеты и средства передвижения, не переезжать, не менять место работы и не путешествовать в неизведанные места.
К любой получаемой информации стоит подходить скептически и лучше сократить контакты с людьми — в это время критическое мышление будет подводить владельцев, а любой самый маленький конфликт грозит вырасти в скандал. Стоит внимательнее следить за собой и своими высказываниями, ведь есть хорошая вероятность нажить себе врагов на всю жизнь.
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Настоятельно рекомендуется
В период ретрограда Меркурия астролог советует заняться делами, которые откладывались целую вечность. Можно разобрать старые документы, устроить генеральную уборку дома и отыскать потерянные вещи. От лишнего потом можно спокойно избавиться, выкинув или продав на барахолках. Стоит заняться ремонтом техники или средств передвижения.
Во время разворота планеты наступает благоприятное время для того, чтобы пообщаться с родственниками и наладить связь с давно потерянными друзьями. Путешествовать тоже разрешается, но только в хорошо известные локации. Из-за повышенной раздражительности и забывчивости эксперт рекомендует писать списки и составлять планы на будущее. И при помощи этих советов из ретрограда удастся выйти с минимальными потерями.
WOW-news
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