Почему актёр Джейсон Момоа через 16 лет уходит от жены, которую считал своей судьбой

Стоит отметить, что если сейчас о Лизе мало кто помнит, в отличие от её теперь уже бывшего возлюбленного, то несколько десятилетий назад ситуация была совсем другая. Первая известная роль Боне была ещё в 1984 году — она сыграла Дениз Хакстейбл в американском сериале "Шоу Косби". Когда юная девушка блистала на экранах, её будущий муж ещё ходил пешком под стол — разница в возрасте у них около 12 лет.

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Сам Момоа начал сниматься в конце 20-го века. В 1999-м на экраны вышел сериал "Спасатели Малибу", в котором он взял на себя роль Джейсона Иоэйна. Актёрская карьера закрутилась — знакомых в сфере становилось всё больше. Благодаря друзьям Момоа и встретил будущую супругу. Это произошло в 2005 году на вечеринке в джаз-клубе. Вот как "Аквамен" вспоминает тот вечер: "Если честно, я даже специально ради неё сделал дреды — она тогда тоже их носила. Я просто обернулся, а там она стоит и такая: "Привет, я Лиза!" Я посмотрел обратно на друга и едва не закричал. Чувак, у меня внутри взорвались все фейерверки разом. Тогда я напросился к ней домой, потому что жил в отеле".

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В тот же вечер, после пары бокалов гиннесса Момоа понял, что встретил ту самую. Роман закрутился очень быстро. Через пару лет, в июле 2007-го, у пары родился первый ребёнок — на свет появилась маленькая Лола. Тогда же фанаты решили, что актёры втайне ото всех поженились. Ещё через полтора года, в конце 2008-го, у звёзд родился сын Накоа-Вулф, пишет People. Кстати, сами знаменитости никак не опровергали слухи о собственной свадьбе. Наоборот, поддерживали их — называли друг друга мужем и женой. В 2013 году в одном из интервью Момоа сказал: "Моя жена — невероятно красивая женщина. Она прекрасна, и я люблю её… Я очень счастливый человек".

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В каком же шоке были фанаты, когда в конце 2017-го пара объявила о своей женитьбе. Ощущение того, что они десять лет жили во лжи, не отпускало ещё несколько месяцев, но главное — влюблённые были честны сами с собой. Момоа сделал предложение лишь тогда, когда был уверен, что он достоин быть мужем такой потрясающей женщины: "Если кто-то говорит вам, что что-то невозможно, то отправляйте его подальше. Я женился на своей мечте — самой Лизе Боне, а значит, всё реально!"

Фото © Instagram / prideofgypsies, henrypooleco