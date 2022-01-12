5 случайных фраз Ренаты Литвиновой, которые мгновенно стали крылатыми

Про таких людей, как Рената, обычно говорят: "За словом в карман не полезет". Актриса, режиссёр и просто светская львица оказывается в центре внимания во время любого своего появления на публике, и для этого ей не надо устраивать шоу — достаточно говорить то, что она считает нужным. К 55-летию иконы стиля вспоминаем её самые оригинальные, смешные, а иногда и абсурдные высказывания.

"Удержать свою штучку"

Видео © YouTube / Vogue Russia

В конце 2020 года Рената вместе со своей дочерью Ульяной Добровской приняла участие в интервью для российского Vogue. В момент, когда у Литвиновой спросили, что для неё красота, техник не удержал микрофон, и тот влез в кадр. Актрису этот инцидент так рассердил, что она выдала просто гениальную тираду, адресованную рабочему, сопровождая её укорительным взглядом: "Это что вообще такое? Красота — это когда человек может удержать свою штучку в руках, когда у него какие-то мускулы присутствуют. Вообще уже. У меня настроение испортилось. Вы взяли шампанское? Всё, я не хочу сниматься. Надоели вы мне".

"А тут столько шлачины..."

Видео © YouTube / Ofa4ka

И если Рената не испытывает к чему-то особой любви, все обязательно об этом узнают. Когда в 2009 году сценаристка вышла вручать награду "Золотой орёл" за лучший телефильм, она высказала всё, что думает о ТВ. Михалков, сидящий в зале, держался за живот от смеха. "Как всегда, мне достался такой гной, самое зыбкое поле — это телевидение. Спасибо вам большое, Никита Сергеевич. Среди кино там всё более-менее понятно, а тут... столько шлачины. <...> Пускай меня ненавидят, но вы знаете, даже среди такого перегноя встречаются шедевры".

"Лежать и пить шампанское"

Видео © TikTok / __i_am_olya__

Несколько лет назад, когда светская львица только осваивала социальные сети, от её гениальных изречений у фанатов просто не было отбоя — Рената говорила на камеру всё, что ей вздумается. Пожалуй, одна из самых популярных фраз, ставших мемом, про реальные желания звезды: "Я только хочу лежать и пить шампанское". Что ж, иногда все мы немного Рената, особенно после праздников.

"Медитация... и не жрать много"

Видео © TikTok / litvira_zemfira

В ноябре прошлого года Рената провела прямой эфир в рамках очередного Instagram-марафона, и этот стрим включали даже те, кто презирает любое инфоцыганство. В процессе у Литвиновой спросили, как она "прокачивает" свой мозг. Ответ зритель получил весьма специфический. Впрочем, ничего нового: "Вообще его не прокачиваю. А его надо прокачивать? Я не знаю. Говорят, что вот эта медитация... лежать... Мне кажется, может быть, какие-то минимальные физические нагрузки, усилия... и не жрать много — вот у тебя и прокачивается всё".

"Я не люблю мужчин..."

Видео © YouTube / Filmo Graphie