Звезда "Не родись красивой" Пётр Красилов снова появился на ТВ, и фанаты не узнали бывшего сердцееда

В нулевых Пётр Красилов прочно владел сердцами прекрасной половины человечества. Одно только его появление в "Не родись красивой" и "Бедной Насте", должно быть, приносило сериалам половину рейтингов. Но, как многие справедливо замечают, время не щадит никого. Российский секс-символ начала века с возрастом стал не похож на самого себя. Это увидели, когда актёр появился в передаче Татьяны Устиновой "Мой герой" на "ТВ Центре".

Видео © YouTube / TV Center

Зрительницы запомнили Красилова как красавчика в отличной форме. Но вот прошло 15 лет после выхода последнего эпизода "Не родись красивой", и актёр совсем не похож на сердцееда и холостяка Романа Малиновского. Набранные за полтора десятилетия килограммы видны невооружённым глазом, но Петра, по всей видимости, этот вопрос мало волнует: "Раньше я выглядел так, а сейчас совсем иначе <...> У меня другие габариты, другие формы, а помнят меня тем стройным маленьким мальчиком". Артиста не волнует лишний вес, он продумывает своё новое амплуа.

Вот только фанаты не разделяют спокойствия актёра. По их мнению, проблема не в том, что его каким-то запомнили, а в том... что он потолстел. Когда выпуск появился на YouTube, его тут же атаковали недовольные зрители. Петру, пожалуй, в комментарии лучше не заходить: "Конечно, форма и габариты на талант не влияют... Но каким красавчиком был...", "Боже, я минут 15 не могла поверить в то, что это он когда-то играл в "Бедной Насте" князя Репнина", "44 года — это ещё молодость. Жаль, что Пётр себя запустил. Но никогда не поздно вернуть форму, тогда и роли придут".