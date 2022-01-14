Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала 5 признаков, как распознать человека из прошлой жизни
Иногда при общении с новым человеком возникает чувство, будто вы его давно знаете — вероятно, в другой жизни он был вашим хорошим другом, считают специалисты.
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Существует немало приверженцев теории о реинкарнации, и даже некоторым скептиками бывает сложно объяснить иначе то, что мы ощущаем при встрече с новыми людьми. Зачастую бывает, что с совершенно незнакомым человеком наступает мгновенное взаимопонимание, и у парапсихологов есть этому объяснение. Звезда "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова считает, что этот человек пришёл из прошлой жизни, и есть пять признаков, которые могут это подтвердить, пишет Пятый канал.
Время незаметно
Рядом с новым другом совершенно теряется ощущение времени — любой разговор может длиться вечно, если его насильно не прервать. Создаётся ощущение оторванности от остального мира, с этим человеком вы будто существуете в параллельной вселенной, куда не могут проникнуть внешние проблемы.
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Раскрытая книга
У каждого человека есть свои привычки и поведенческие особенности, по которым можно угадать его настроение и эмоциональное состояние. Но зачастую их нужно изучить, на что уходит немало времени. С человеком же из прошлой жизни ничего заново понимать не надо — вы способны читать его как раскрытую книгу, ведь подсознательно вы уже давно его хорошо знаете.
Щелчок
При знакомстве с этим человеком вы сразу понимаете, что это ваше, причём речь идёт и о друзьях, и о возлюбленных. Стоит только раз взглянуть на нового приятеля и услышать его первую фразу, как становится ясно, что вам точно по пути.
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Трудно сдержаться
Многие люди стараются при знакомстве вести себя аккуратно, чтобы не испугать нового человека слишком интенсивными эмоциями или спорным мнением. Но рядом с человеком из прошлой жизни это делать очень сложно — он заранее расслабляет и вызывает доверие, а потому ему сразу хочется высказать всё как есть.
Ощущение дома
Если с новым знакомым возникает чувство уюта и комфорта — то стоит задуматься, не был ли он вам близок в другой жизни. Рядом с ним хочется проводить всё свободное время, потому как все тревоги отступают на второй план, общение проходит легко и вместе с ним вы ощущаете себя как за каменной стеной.
WOW-news
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