Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала 5 признаков, как распознать человека из прошлой жизни

Существует немало приверженцев теории о реинкарнации, и даже некоторым скептиками бывает сложно объяснить иначе то, что мы ощущаем при встрече с новыми людьми. Зачастую бывает, что с совершенно незнакомым человеком наступает мгновенное взаимопонимание, и у парапсихологов есть этому объяснение. Звезда "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова считает, что этот человек пришёл из прошлой жизни, и есть пять признаков, которые могут это подтвердить, пишет Пятый канал.

Время незаметно

Рядом с новым другом совершенно теряется ощущение времени — любой разговор может длиться вечно, если его насильно не прервать. Создаётся ощущение оторванности от остального мира, с этим человеком вы будто существуете в параллельной вселенной, куда не могут проникнуть внешние проблемы.

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Раскрытая книга

У каждого человека есть свои привычки и поведенческие особенности, по которым можно угадать его настроение и эмоциональное состояние. Но зачастую их нужно изучить, на что уходит немало времени. С человеком же из прошлой жизни ничего заново понимать не надо — вы способны читать его как раскрытую книгу, ведь подсознательно вы уже давно его хорошо знаете.

Щелчок

При знакомстве с этим человеком вы сразу понимаете, что это ваше, причём речь идёт и о друзьях, и о возлюбленных. Стоит только раз взглянуть на нового приятеля и услышать его первую фразу, как становится ясно, что вам точно по пути.

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Трудно сдержаться

Многие люди стараются при знакомстве вести себя аккуратно, чтобы не испугать нового человека слишком интенсивными эмоциями или спорным мнением. Но рядом с человеком из прошлой жизни это делать очень сложно — он заранее расслабляет и вызывает доверие, а потому ему сразу хочется высказать всё как есть.

Ощущение дома