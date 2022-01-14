Политолог Безпалько объяснил, зачем Зеленскому переговоры с Путиным и Байденом

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского организовать переговоры с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Так, по мнению эксперта, эта инициатива не более чем самореклама главы Незалежной.

"Встречаются три президента, из них два — это президенты сверхдержав. Ну и Зеленский. Это для того, чтобы показать, какой он великий, какой он большой. На самом деле необходимости чего-либо обсуждать с Зеленским нет, потому что за него все решения принимают в Вашингтоне. Это просто хотелка Зеленского, чтобы повысить свой собственный статус и авторитет", — высказался политолог в беседе с Лайфом.

Безпалько отметил, что переговоры можно вести с любым политиком, если есть возможность достижения компромисса, чем не может похвастаться украинский лидер. Кроме того, собеседник считает, что Путину в принципе нечего обсуждать с Зеленским. При этом Байден может в очередной раз попытаться угрожать Москве, но только в этом ему может помочь лидер Незалежной, заключил политолог.