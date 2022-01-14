НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Политолог Безпалько объяснил, зачем Зеленскому переговоры с Путиным и Байденом

Предложение украинского лидера о видеоконференции — обычная "хотелка", в реальности необходимости обсуждать с ним что-либо нет.

14 января, 17:10

Владимир Зеленский © Офис президента Украины

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского организовать переговоры с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Так, по мнению эксперта, эта инициатива не более чем самореклама главы Незалежной.

"Встречаются три президента, из них два — это президенты сверхдержав. Ну и Зеленский. Это для того, чтобы показать, какой он великий, какой он большой. На самом деле необходимости чего-либо обсуждать с Зеленским нет, потому что за него все решения принимают в Вашингтоне. Это просто хотелка Зеленского, чтобы повысить свой собственный статус и авторитет", — высказался политолог в беседе с Лайфом.

Politico раскрыла состав "тайной помощи" Украине от США на 200 миллионов долларов

Politico раскрыла состав "тайной помощи" Украине от США на 200 миллионов долларов

Безпалько отметил, что переговоры можно вести с любым политиком, если есть возможность достижения компромисса, чем не может похвастаться украинский лидер. Кроме того, собеседник считает, что Путину в принципе нечего обсуждать с Зеленским. При этом Байден может в очередной раз попытаться угрожать Москве, но только в этом ему может помочь лидер Незалежной, заключил политолог.

Ранее политолог Дмитрий Джангиров назвал серьёзную ошибку, допущенную Зеленским в беседе с Байденом. Он указал, что в ходе диалога лидеры двух стран поддержали дипломатические усилия по проведению переговоров с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.


Зеленскому припомнили, как он в 2016 году смеялся над теми, кто за него проголосует

Зеленскому припомнили, как он в 2016 году смеялся над теми, кто за него проголосует

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1