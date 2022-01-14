Myśl Polska: Польша потеряла транзит российского газа из-за каприза властей

Заявления Польши о желании избавиться от российского газа обернулись лишь потерей статуса транзитной страны и угрозой серьёзных финансовых лишений. Об этом написал эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк в колонке для Myśl Polska.

Автор напомнил, что 21 декабря польский участок трубопровода Ямал – Европа перешёл в реверсный режим и изначальный потребитель — Германия — фактически начал доставлять газ Варшаве. При этом газопровод оставался единственным финансовым вложением России в стране, ведь других инвесторов "успешно прогнали", заметил эксперт, и в дальнейшем властям Польши придётся платить за обслуживание никому не нужного трубопровода.

"Можно было вручить себе медаль, но сырьё всё равно приходило из России. Когда транзит остановился, колдовать стало не с чем", — заметил Шченьсняк.

Теперь же Польше приходится закупать российский газ, поставляемый Германии по "Северному потоку". Эта попытка властей страны получить независимость от РФ стала "капризом" ради громких заявлений.