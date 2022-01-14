Myśl Polska: Польша потеряла транзит российского газа из-за каприза властей
В дальнейшем Варшаве придётся платить за обслуживание трубопровода Ямал – Европа, который будет никому не нужен, предупредил автор.
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Заявления Польши о желании избавиться от российского газа обернулись лишь потерей статуса транзитной страны и угрозой серьёзных финансовых лишений. Об этом написал эксперт в области топливного рынка и энергетической безопасности Анджей Шченьсняк в колонке для Myśl Polska.
Автор напомнил, что 21 декабря польский участок трубопровода Ямал – Европа перешёл в реверсный режим и изначальный потребитель — Германия — фактически начал доставлять газ Варшаве. При этом газопровод оставался единственным финансовым вложением России в стране, ведь других инвесторов "успешно прогнали", заметил эксперт, и в дальнейшем властям Польши придётся платить за обслуживание никому не нужного трубопровода.
"Можно было вручить себе медаль, но сырьё всё равно приходило из России. Когда транзит остановился, колдовать стало не с чем", — заметил Шченьсняк.
Теперь же Польше приходится закупать российский газ, поставляемый Германии по "Северному потоку". Эта попытка властей страны получить независимость от РФ стала "капризом" ради громких заявлений.
Ранее Лайф рассказывал, что запасы газа в хранилищах Европы впервые так быстро с начала года упали ниже 50%. До этого подобное наблюдалось 19 января 2017 года. Сейчас это произошло на неделю раньше. Там находится порядка 53,26 млрд куб. м газа — на 17,7 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.
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