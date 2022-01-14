Медсестра из красной зоны ковидного госпиталя в Петербурге рассказала, как стала дайвером
Сейчас девушка использует тактику поведения при нырянии на глубину в работе с тяжелобольными пациентами, а в будущем мечтает открыть фонд помощи онкобольным.
Светлана Колесникова © Александр Глуз / "Петербургский дневник"
Медсестра 8-го инфекционного отделения Покровской больницы в Санкт-Петербурге Светлана Колесникова рассказала, как начала свою карьеру с киноиндустрии, увлеклась дайвингом, а в итоге стала работать в медучреждении и спасать людям жизни, полностью поменяв свою.
За год работы инженером выпускница Университета кино и телевидения поняла, что профессия ей не подходит, и решила попробовать себя в ресторанном бизнесе. Однако, несмотря на успех и в этой сфере, работа снова не оправдала её ожиданий. Только к 26 годам девушка поняла, что хочет стать косметологом, поэтому поступила в медицинский колледж.
Светлана отучилась там четыре года, а когда собралась устроиться на работу в салон красоты, её планы радовать посетительниц услугами красоты сорвала пандемия CoViD-19 — девушке пришлось посвятить себя работе в инфекционном отделении Покровской больницы.
"Первые дни — это незабываемые эмоции, шок. Думала: проработаю три месяца и уйду. Но я же уже устроилась, не зря же я всем говорила, что всё могу! Ты просто сразу включаешься в работу и либо её делаешь, либо сидишь в шоке. Я к стрессу отношусь спокойно и начинаю мыслить по-другому", — призналась собеседница газеты "Петербургский дневник".
Девушка с улыбкой отмечает, что косметология осталась её хобби, а после работы с тяжёлыми пациентами красной зоны ковид-больницы она уверена, что в самые трудные моменты ей удаётся по-другому смотреть на жизнь и ценить каждое мгновение.
"Здесь, в больнице, ты спасаешь жизнь, заново учишь ходить и говорить, ты лечишь, ты нужен людям. Это даёт возможность посмотреть на жизнь с другой стороны и понять, где твоё призвание. Пока медицина — в моём сердце", — рассказала Светлана.
В 2014 году девушка также увлеклась дайвингом. Её научили справляться со страхом под водой, а со временем Светлана стала нырять на глубину до 40 метров и погружаться на затонувшие объекты. Несмотря на то что ей приходилось попадать в опасные ситуации и рисковать жизнью, дайвинг стал страстью, но пандемия на время отлучила от любимого увлечения.
Фото из личного архива Светланы Колесниковой © "Петербургский дневник"
"Мой аналог красной зоны. Это помогает в общении с пациентами. Начинаю отвлекать, рассказываю, как дышать, как избежать паники. Я занимаюсь для себя дыхательными практиками, что-то передаю пациентам", — поделилась медсестра.
Ранее Лайф рассказывал, как завотделением питерской больницы стала фотомоделью. Причём сама Алла считает фотосессии со своим участием лишь увлечением. Её главное призвание — медицина.
Лента новостей
Психолог Хныкина объяснила, как перестать бояться ретроградного Меркурия
сегодня в 16:41
Пропавшую на Сахалине во время снежного циклона девочку нашли в собачьей будке
сегодня в 16:31
Расстреляли в упор: Свекровь поделилась подробностями гибели многодетной россиянки при протестах в Казахстане
сегодня в 16:26
Комментариев: 0