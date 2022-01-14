Медсестра из красной зоны ковидного госпиталя в Петербурге рассказала, как стала дайвером

Медсестра 8-го инфекционного отделения Покровской больницы в Санкт-Петербурге Светлана Колесникова рассказала, как начала свою карьеру с киноиндустрии, увлеклась дайвингом, а в итоге стала работать в медучреждении и спасать людям жизни, полностью поменяв свою.

За год работы инженером выпускница Университета кино и телевидения поняла, что профессия ей не подходит, и решила попробовать себя в ресторанном бизнесе. Однако, несмотря на успех и в этой сфере, работа снова не оправдала её ожиданий. Только к 26 годам девушка поняла, что хочет стать косметологом, поэтому поступила в медицинский колледж.

Светлана отучилась там четыре года, а когда собралась устроиться на работу в салон красоты, её планы радовать посетительниц услугами красоты сорвала пандемия CoViD-19 — девушке пришлось посвятить себя работе в инфекционном отделении Покровской больницы.

"Первые дни — это незабываемые эмоции, шок. Думала: проработаю три месяца и уйду. Но я же уже устроилась, не зря же я всем говорила, что всё могу! Ты просто сразу включаешься в работу и либо её делаешь, либо сидишь в шоке. Я к стрессу отношусь спокойно и начинаю мыслить по-другому", — призналась собеседница газеты "Петербургский дневник".

Девушка с улыбкой отмечает, что косметология осталась её хобби, а после работы с тяжёлыми пациентами красной зоны ковид-больницы она уверена, что в самые трудные моменты ей удаётся по-другому смотреть на жизнь и ценить каждое мгновение.

"Здесь, в больнице, ты спасаешь жизнь, заново учишь ходить и говорить, ты лечишь, ты нужен людям. Это даёт возможность посмотреть на жизнь с другой стороны и понять, где твоё призвание. Пока медицина — в моём сердце", — рассказала Светлана.

В 2014 году девушка также увлеклась дайвингом. Её научили справляться со страхом под водой, а со временем Светлана стала нырять на глубину до 40 метров и погружаться на затонувшие объекты. Несмотря на то что ей приходилось попадать в опасные ситуации и рисковать жизнью, дайвинг стал страстью, но пандемия на время отлучила от любимого увлечения.

Фото из личного архива Светланы Колесниковой © "Петербургский дневник"

"Мой аналог красной зоны. Это помогает в общении с пациентами. Начинаю отвлекать, рассказываю, как дышать, как избежать паники. Я занимаюсь для себя дыхательными практиками, что-то передаю пациентам", — поделилась медсестра.