"Железная бабушка" Мария Колтакова отметила 100-летие, стоя босиком на гвоздях
Женщина побила рекорд, став первой россиянкой, кому удалось в столь почтенном возрасте простоять на гвоздях 100 секунд.
Ветеран ВОВ Мария Колтакова из Белгорода © ТАСС / Антон Вергун
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова из Белгородской области установила новый рекорд в свой юбилейный — сотый — день рождения, простояв босыми ногами на гвоздях сто секунд. Об этом сообщает сайт Bel.ru.
Участница Курской битвы стала первой россиянкой в столь почтенном возрасте, которой удалось это сделать. Зафиксировать достижение приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. При этом "железная бабушка" заявила, что встала на гвозди впервые в своей жизни.
"Железная бабушка" продолжает активно мелькать на страницах Книги рекордов. В 95 лет она совершила полёт на дельтаплане, в 98 лет она поучаствовала в чемпионате по пулевой стрельбе из пневматического пистолета, а в 99 села за руль танка. Также долгожительница уже прыгала с парашютом, ныряла с аквалангом и была штурманом в соревнованиях по джип-триалу.
Колтакова хотела прыгнуть на тарзанке, но помешали ограничения из-за коронавируса.
Ранее Лайф рассказывал, что самая пожилая женщина в мире Канэ Танака отпраздновала 119-летие. Японка-долгожительница любит настольные игры и предпочитает просыпаться с первыми лучами солнца.
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