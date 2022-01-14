"Железная бабушка" Мария Колтакова отметила 100-летие, стоя босиком на гвоздях

Участница Курской битвы стала первой россиянкой в столь почтенном возрасте, которой удалось это сделать. Зафиксировать достижение приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. При этом "железная бабушка" заявила, что встала на гвозди впервые в своей жизни.

"Железная бабушка" продолжает активно мелькать на страницах Книги рекордов. В 95 лет она совершила полёт на дельтаплане, в 98 лет она поучаствовала в чемпионате по пулевой стрельбе из пневматического пистолета, а в 99 села за руль танка. Также долгожительница уже прыгала с парашютом, ныряла с аквалангом и была штурманом в соревнованиях по джип-триалу.