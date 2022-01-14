Глава СНБО Украины Данилов увидел российский след в кибератаках на министерские сайты
Он заметил, что уверен в своих словах на 99,9%, говоря о специалистах РФ, ответственных за взлом.
Фото © Facebook / Олексій Данілов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о том, что Россия причастна к кибератакам на правительственные сайты Украины. С таким утверждением он выступил в комментарии Sky News.
"Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами", — сказал Данилов.
По его словам, он уверен в своих заявлениях "на 99,9%".
Напомним, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл минувшей ночью. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося.
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