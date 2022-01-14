Глава СНБО Украины Данилов увидел российский след в кибератаках на министерские сайты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о том, что Россия причастна к кибератакам на правительственные сайты Украины. С таким утверждением он выступил в комментарии Sky News.

"Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами", — сказал Данилов.

По его словам, он уверен в своих заявлениях "на 99,9%".