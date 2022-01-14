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Глава СНБО Украины Данилов увидел российский след в кибератаках на министерские сайты

Он заметил, что уверен в своих словах на 99,9%, говоря о специалистах РФ, ответственных за взлом.

14 января, 17:24
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1301335013614079&set=pb.100012127781936.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олексій Данілов</a></p>

Фото © Facebook / Олексій Данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о том, что Россия причастна к кибератакам на правительственные сайты Украины. С таким утверждением он выступил в комментарии Sky News.

"Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами", — сказал Данилов.

По его словам, он уверен в своих заявлениях "на 99,9%".

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Напомним, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл минувшей ночью. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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