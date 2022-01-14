Генсек ОДКБ Зась назвал преждевременными разговоры о нормализации обстановки в Казахстане
Он отметил, что в республике будет поэтапное снятие ограничительных мер, которые были наложены из-за массовых беспорядков. Так, по его словам, в пяти регионах страны уже отменён режим ЧС.
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На сегодняшний день говорить о полной нормализации обстановки в Казахстане пока рано. Об этом сообщил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
"Видно, что перелом в ситуации уже наступил. Говорить о том, что, допустим, обстановка нормализована, — нет, наверное, будет преждевременным", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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По словам генсека ОДКБ, в республике будет поэтапное снятие ограничительных мер, которые были наложены из-за массовых беспорядков. Также Зась добавил, что в пяти регионах страны уже отменён режим чрезвычайного положения.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Казахстана завела почти 500 уголовных дел по факту массовых беспорядков. В ведомстве уточнили, что 524 подозреваемых в совершении преступлений отправили в изоляторы временного содержания, ещё 412 человек арестованы.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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