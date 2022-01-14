Генсек ОДКБ Зась назвал преждевременными разговоры о нормализации обстановки в Казахстане

На сегодняшний день говорить о полной нормализации обстановки в Казахстане пока рано. Об этом сообщил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"Видно, что перелом в ситуации уже наступил. Говорить о том, что, допустим, обстановка нормализована, — нет, наверное, будет преждевременным", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам генсека ОДКБ, в республике будет поэтапное снятие ограничительных мер, которые были наложены из-за массовых беспорядков. Также Зась добавил, что в пяти регионах страны уже отменён режим чрезвычайного положения.