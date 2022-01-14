Брат рассказал о многодетной россиянке, в упор застреленной при протестах в Казахстане

Брат убитой во время беспорядков в Казахстане многодетной россиянки Марии Ким рассказал об обстоятельствах трагедии. По словам мужчины, радикалы застрелили девушку в упор.

По его данным, это произошло в самый пик протестов, 6 января, в городе Тараз Жамбылской области. Тогда Мария возвращалась домой с работы.

"Она там работала и училась. Я помню, что она вроде на банковское дело училась, в последнее время работала в кафе прямо недалеко от дома, 50 метров от дома", — передаёт "Газета.ru" его слова.