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Брат рассказал о многодетной россиянке, в упор застреленной при протестах в Казахстане

Девушка работала и училась. Причём кафе, в которое она устроилась, находилось буквально в 50 метрах от дома.

14 января, 17:44

Погибшая россиянка Мария Ким с родными © Telegram / SHOT

Брат убитой во время беспорядков в Казахстане многодетной россиянки Марии Ким рассказал об обстоятельствах трагедии. По словам мужчины, радикалы застрелили девушку в упор.

По его данным, это произошло в самый пик протестов, 6 января, в городе Тараз Жамбылской области. Тогда Мария возвращалась домой с работы.

"Она там работала и училась. Я помню, что она вроде на банковское дело училась, в последнее время работала в кафе прямо недалеко от дома, 50 метров от дома", — передаёт "Газета.ru" его слова.

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Как уже писал Лайф, Ким приехала в Казахстан несколько лет назад на учёбу. В колледже она познакомилась с будущим мужем и решила остаться в стране. Вместе с возлюбленным девушка воспитывала троих детей, работала в кофейне и училась на таргетолога.

Ранее российское посольство в Казахстане сообщило, что в правоохранительные органы республики был направлен запрос о необходимости тщательного и всестороннего расследования убийства россиянки. Дипломаты попросили руководство области взять ситуацию на контроль и оказать содействие семье погибшей. Также прорабатывается вопрос о предоставлении семье девушки материальной помощи.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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