Жительница Тольятти попала в ДТП на "ватрушке", привязанной к автомобилю

В Тольятти молодёжь устроила ДТП с участием "ватрушки", привязанной к автомобилю. Видео © VK / Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП) / Вася Казаков

В Тольятти молодые люди покатались на "ватрушке", привязанной к автомобилю. Без ДТП не обошлось, следует из видео, которое размещено в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" в соцсети "ВКонтакте".

Указывается, что инцидент произошёл на улице Никонова 12 января. На кадрах видно, как девушка сначала наслаждается ездой на "ватрушке" по заснеженной дороге. Однако неожиданно она сталкивается со стоящим на обочине автомобилем, в результате тюбинг улетает в сторону, а девушка жёстко приземляется на асфальт.

Многие пользователи Сети не одобрили такой вид развлечений. Кто-то заявил, что он будет стоить водителю прав, а другие пытались призвать к уму-разуму: "за свою жизнь не боятся, так подумайте о встречном водителе или о том, кто за вами едет".