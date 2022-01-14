Вдова журналиста Михаила Зеленского Мила Рубинчик впервые раскрыла подробности внезапной смерти мужа на отдыхе в Доминикане. Ужасными воспоминаниями она поделилась с телеведущим Андреем Малаховым в эфире канала "Россия-1".

"Всё произошло на моих глазах. Мише стало плохо, его состояние ухудшилось. Дошли до медпункта, всё там случилось... прямо на входе. Скорая старалась максимально быстро доехать, врачи сделали всё, что могли. Какая причина — инфаркт или инсульт — уже роли не играет", — рассказала Рубинчик.

Вдова не исключает, что журналиста могла погубить вредная привычка — тот очень много курил. К тому же Зеленский был диким трудоголиком и практически без продыху пахал над проектами, добавила Рубинчик. Первая жена телеведущего Ольга Яшина также прокомментировала его смерть. Так, больше всего она сейчас переживает за родителей Зеленского, которым непросто смириться с потерей единственного сына.

Ранее сообщалось, что Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище. Тело журналиста отправят на родину 18 января.