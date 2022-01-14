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В Белом доме анонсировали пресс-конференцию Байдена

По словам Джен Псаки, мероприятие пройдёт уже на следующей неделе. Другие подробности пока не разглашаются.

14 января, 18:02

Джозеф Байден © Facebook / Joe Biden

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на следующей неделе проведёт пресс-конференцию.

"Пресс-конференция запланирована на среду [19 января]", — сказала она на брифинге.

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По её словам, мероприятие назначено на 16:00, что соответствует 00:00 по мск (четверг, 20 января). Другие подробности пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил Байдену провести трёхсторонние видеопереговоры с Путиным. В офисе украинского лидера уточнили, что Киев всё ещё ждёт ответа российской стороны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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