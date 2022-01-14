В Белом доме анонсировали пресс-конференцию Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на следующей неделе проведёт пресс-конференцию.

"Пресс-конференция запланирована на среду [19 января]", — сказала она на брифинге.

По её словам, мероприятие назначено на 16:00, что соответствует 00:00 по мск (четверг, 20 января). Другие подробности пока не разглашаются.